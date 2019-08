'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.623

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag met winst te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting hoger openen. Beleggers trekken zich op aan het lichte herstel op Wall Street. De vrees voor een recessie en de dalende obligatierentes blijven echter boven de markt hangen. Op het Damrak kwam chemicaliëndistributeur IMCD nog met cijfers.

IMCD wist in het eerste halfjaar de omzet en winst op te voeren. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur had in het tweede kwartaal wel last van ongunstige economische omstandigheden in een aantal regio's, waardoor de groei in die periode afzwakte. Ook de huidige marktomstandigheden zijn onzeker, stelt topman Piet van der Slikke. Ondanks de onzekerheid, gaat het bedrijf ervan uit dat het bedrijfsresultaat dit jaar hoger zal uitkomen dan in 2018.

Galapagos heeft te horen gekregen dat zijn ingediende dossier over het medicijn filgotinib door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is ontvangen en wordt beoordeeld. Het gaat om de toepassing van het middel voor reumatoïde artritis. Galapagos spreekt van een belangrijke mijlpaal.

TKH

TKH Group heeft de verkoop van de meerderheid van zijn industriële connectivity-activiteiten afgerond. De Nederlandse investeerder Torqx Capital Partners zet de voormalige tak van het technologiebedrijf voort onder de naam Cable Connectivity Group. TKH krijgt een belang van 44 procent in het nieuwe bedrijf.

De Europese beurzen verloren donderdag terrein. De AEX-index eindigde 0,3 procent in het rood op 534,84 punten en de MidKap zakte 0,9 procent tot 776,50 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,1 procent. Wall Street toonde overwegend licht herstel. Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 25.579,39 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1103 dollar waard tegenover 1,1098 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de recente zware dalingen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 55,24 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 58,95 dollar per vat.