Verzekeraar NN Group voert winst flink op

Onderwerpen: verzekeringen

DEN HAAG (AFN) - NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft de winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd. Volgens de verzekeraar was er onder meer sprake van een verbeterde prestaties bij het Nederlandse schadebedrijf. Daarbij wist het concern de kosten verder omlaag te krijgen.

Topman Lard Friese heeft de indruk dat maatregelen die zijn doorgevoerd vruchten beginnen af te werpen. De verkopen van nieuwe producten liepen wel terug, maar daar tegenover stond dat de waarde van nieuwe premie-inkomsten bij onderdelen als Insurance Europe en Japan Life omhoog ging. Dat laatste is volgens Friese een belangrijkere graadmeter voor succes.

Boekwinsten uit verkopen van verschillende activiteiten deden eveneens een duit in het zakje, terwijl er in de vergelijkbare periode vorig jaar nog een voorziening was genomen in verband met ING Australia Holdings.

Kapitaalbuffer

Het totale operationele resultaat uit lopende activiteiten kwam uit op 508 miljoen euro, ruim een kwart meer dan in het tweede kwartaal van 2017. Onder de streep bleef 463 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 240 miljoen euro een jaar eerder. De kapitaalbuffer (Solvency II) verbeterde tot 226 procent.

De resultaten waren voor NN aanleiding om het interim-dividend te verhogen tot 0,66 euro per aandeel. Daarmee ligt de uitkering aan aandeelhouders 0,04 euro per aandeel hoger dan een jaar eerder.

Management

De verzekeraar neemt in Tsjechië en Slowakije verzekeringsactiviteiten over van Aegon. Daarmee is 155 miljoen euro gemoeid, zo werd verder bekendgemaakt. Ook heeft NN enkele wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van zijn management. Tot de voornaamste prioriteiten behoort nu het succesvol integreren van het eerder overgenomen Delta Lloyd in de organisatie. Daarmee is NN al een eind gevorderd, maar nog niet klaar.

Friese gaf in een toelichting verder aan dat hij voorlopig geen noodzaak ziet tot een nieuwe grote overname in Nederland. Hier staat verzekeraar Vivat naar verluidt in de etalage. De Chinese investeerder Anbang van dat bedrijf achter onder meer Zwitserleven, Reaal en Actiam af willen. Maar NN lijkt daar dus geen interesse in te hebben.