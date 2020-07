Heineken verliest op beurs na winstalarm

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken hoorde donderdag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam vanwege een winstalarm. Beleggers schrokken van de onaangekondigde corona-update van de bierbrouwer. Verder ging de aandacht tijdens de handelsdag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die maakte zoals verwacht een pas op de plaats.

Heineken zakte 2 procent en was daarmee een van de grootste dalers bij de hoofdfondsen aan het Damrak. De brouwer heeft duidelijk last van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca verkocht Heineken niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. Het bedrijf leed een verlies van 300 miljoen euro in de eerste jaarhelft en schreef 550 miljoen euro af op bezittingen. Sinds het dieptepunt in april is volgens de brouwer al wel weer sprake van herstel.

De belangrijkste Europese beursgraadmeters gingen licht lager de handel uit. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in het rood op 573,94 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 770,32 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 0,6 procent kwijt.

ECB

De ECB neemt voorlopig geen extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis, na de extra stappen die in juni werden aangekondigd. Ook de rentetarieven blijven gelijk. ECB-president Christine Lagarde zei in een toelichting dat er signalen zijn dat de economische activiteit in de eurozone aan het aantrekken is, maar dat die nog duidelijk lager ligt dan voor het uitbreken van het coronavirus. De vooruitzichten voor het economisch herstel zijn uiterst onzeker, verklaarde Lagarde.

Op de beurs in Frankfurt trok de Duits-Nederlandse biotechnoloog Qiagen de aandacht. Het aandeel won 2,5 procent nadat het Amerikaanse Thermo Fisher zijn bod op Qiagen had verhoogd. Die stap volgde na klachten van aandeelhouders, die het aanvankelijke bedrag ondermaats vonden.

Zalando

Zalando dikte verder ruim 2 procent aan. De Duitse webwinkel heeft naar eigen zeggen een zeer sterk tweede kwartaal gedraaid en is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020. Het bedrijf rekent nu op een hogere winst dan eerder gedacht doordat mensen meer onlinewinkelen door de coronapandemie. Richemont raakte daarnaast een kleine 5 procent kwijt in Zürich. De verkoop van luxehorloges en juwelen van het Zwitserse concern is het afgelopen kwartaal bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden.

De euro noteerde op 1,1433 dollar tegenover 1,1418 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 41,01 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 43,61 dollar per vat.