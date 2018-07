Heijmans gaat bouwen in Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 748

ROSMALEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans gaat huurwoningen en een hotel bouwen in Amsterdam. Met de twee projecten op het Oostenburgereiland in de hoofdstad is ongeveer 35 miljoen euro gemoeid.

Voor woningcorporatie Stadgenoot gaat Heijmans een complex met 54 huurappartementen in de vrije sector en 97 studio's voor sociale huur bouwen. Die opdracht is ongeveer 17 miljoen euro waard. De bouw van het complex gaat eind dit jaar van start en de oplevering is gepland voor midden 2020.

In dezelfde buurt gaat Heijmans ook een viersterrenhotel bouwen voor Inntel Hotels. Dat gebouw wordt 17 verdiepingen hoog en krijgt 306 kamers. De bouw begint na de zomer en het hotel moet in 2020 klaar zijn. De waarde van deze opdracht is circa 18 miljoen euro.