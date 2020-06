Fed zet ook Europese beurzen hoger

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Europa, Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten dinsdag stevige winsten zien. De aankondiging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om bedrijfsobligaties op te kopen zorgde voor een positieve stemming op de wereldwijde beursvloeren. Ook werd uitgekeken naar de verklaring die de Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,3 procent in de plus op 554,10 punten. De MidKap steeg 2,4 procent tot 753,37 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2,6 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven gingen vooruit. Sterkste stijgers waren staalconcern ArcelorMittal en ABN AMRO met winsten van rond 6 procent. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway volgde met een plus van 4,7 procent dankzij een koopadvies van Bank of America. Adyen won ruim 2 procent en bereikte de hoogste koers ooit. De betalingsdienstverlener heeft Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan zijn platform.

Air France

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM tot de kopgroep met een plus van 6 procent. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France gaat met een deel van haar binnenlandse verbindingen stoppen, om aan milieueisen van de Franse overheid te voldoen. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe en beursintermediair Flow Traders waren de enige dalers met minnen tot 0,6 procent.

NSI won 0,7 procent. Het vastgoedfonds heeft in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten binnengehaald. De huurders in de retailsector hebben volgens het bedrijf de meeste moeite om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Alfen steeg 2,6 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker plaatste bijna 1,8 miljoen nieuwe aandelen. Dat leverde bruto circa 51 miljoen euro op. Alfen wil met de opbrengst van de uitgifte investeringen doen en zijn werkkapitaal vergroten.

BAM

De Europese bouwbedrijven waren in trek na het nieuws dat de Amerikaanse regering omgerekend zo'n 900 miljard euro aan financiering voor infrastructuur wil vrijmaken. In Amsterdam won BAM 4 procent. Internetwinkel Zalando zakte 5 procent in Frankfurt. De Zweedse investeerder Kinnevik heeft een deel van zijn aandelen in het Duitse bedrijf verkocht. In Londen steeg Cineworld dik 5 procent. De Britse uitbater van bioscopen verwacht dat alle zalen in juli weer open zijn.

De euro was 1,1326 dollar waard, tegen 1,1271 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse werd 1,6 procent duurder op 37,73 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 40,50 dollar.