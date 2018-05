'Wall Street staat voor rustige opening'

Gepubliceerd op | Views: 450

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen woensdag naar verwachting met kleine uitslagen beginnen. Beleggers verwerken onder meer de kwestie rondom Noord-Korea dat een geplande top met Zuid-Korea afzegde. Het land dreigt ook de ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump af te blazen, als Washington blijft vasthouden aan de eis dat het land zijn nucleaire programma moet opgeven.

Oplopende geopolitieke spanningen doen het sentiment op de financiële markten doorgaans geen goed. Op Wall Street was de laatste tijd juist sprake van positivisme. Zorgen over inflatie, stijgende rentes en handelsspanningen verdwenen wat naar de achtergrond. Tot aan dinsdag was lange tijd sprake van oplopende koersen. Beleggers verwerken woensdag cijfers over de huizenmarkt en de industriële productie.

Winkelbedrijf Macy's weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van het jaar hogere resultaten behaald en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Voorbeurs staat het aandeel stevig in de plus. In het kielzog van Macy's zullen ook andere winkelbedrijven in de schijnwerpers staan.

Tesla

Automaker Tesla maakte bekend dat de productie van de Model 3 langer wordt opgeschort om de nodige aanpassingen aan de productielijn te doen. De fabriek in Californië ligt daardoor nog zes dagen langer stil. Topman Elon Musk zegt dat het doel is om eind juni 6000 voertuigen per week te produceren.

Er is ook wat overnamenieuws. De producent van geneesmiddelen en vaccins voor dieren Zoetis neemt voor 2 miljard dollar Abaxis over, dat zich bezighoudt met apparatuur en technologie voor dierenartsen.

Oliesector

Verder is de blik op de oliesector gericht. Energieagentschap IEA voorziet voor dit jaar een minder sterke wereldwijde vraag naar olie dan eerder gedacht omdat de hogere prijzen het verbruik afremmen. De olieprijzen hebben het hoogste niveau in drie jaar bereikt vanwege de productiebeperking door oliekartel OPEC en Rusland, de economische crisis in Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran.

De leidende Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een verlies van 0,8 procent op 24.706,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2711,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 7351,63 punten.