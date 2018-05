Tie Kinetix onderuit op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 579

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam werkte woensdag het openingsverlies weg. De andere Europese beursgraadmeters stonden licht in het groen. Beleggers verwerkten onder meer de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt. Op het Damrak ging softwarebedrijf Tie Kinetix onderuit na tegenvallende resultaten. Ook bouwer Heijmans kwam met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 564,66 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 799,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen 0,2 procent.

Op de lokale markt kelderde Tie Kinetix ruim 10 procent. Het softwarebedrijf heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een flink verlies geleden. Tie zag zijn bedrijfsresultaat daarnaast halveren en de omzet ging ook stevig omlaag.

Heijmans

Heijmans verloor 2,7 procent. Het bouwbedrijf kampte de afgelopen jaren nog met tegenvallers bij projecten, maar inmiddels lijkt de weg naar boven teruggevonden. ,,De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af'', verklaarde topman Ton Hillen. Beleggers waren echter niet onder de indruk en deden het aandeel in de verkoop.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 1 procent. ABN AMRO zakte 0,6 procent na een adviesverlaging door ING. Informatieleverancier Wolters Kluwer kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en daalde ook 0,6 procent. Grootste stijger was staalconcern ArcelorMittal met een plus van 0,9 procent.

HSBC

In de MidKap stond Wereldhave onderaan met een min van 3,6 procent. HSBC verlaagde het advies voor het vastgoedbedrijf. Koploper was metalengroep AMG met een winst van 1,6 procent.

Air France-KLM steeg 0,8 procent. Jean-Marc Janaillac, die dinsdag vertrok als topman van het concern, zei in een interview met tijdschrift L'Obs dat de Franse staat zijn belang in de luchtvaartcombinatie moet verkopen.

In Londen won Burberry bijna 2 procent. Het Britse modehuis boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht. Het Franse industrieconcern Alstom klom 6 procent in Parijs na goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegen 1,1865 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 71,05 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 78,14 dollar per vat.