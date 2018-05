'Licht lager begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.185

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag iets lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. Beleggers verwerken onder meer de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt. Op het Damrak kwam bouwer Heijmans met een handelsbericht.

Heijmans kende naar eigen zeggen een positieve start van het jaar. Het bouwconcern kampte de afgelopen jaren nog met tegenvallers bij projecten, maar inmiddels lijkt de weg naar boven teruggevonden. ,,De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af'', verklaarde topman Ton Hillen.

Ook ASML staat in het nieuws. De Chinese chipproducent SMIC heeft naar verluidt een overeenkomst getekend met de Nederlandse chipmachinemaker over de aanschaf van een productiemachine ter waarde van ruim 100 miljoen euro. Het zou daarbij gaan om een vernieuwend EUV-apparaat.

Air France-KLM

Air France-KLM blijft eveneens in de schijnwerpers staan. De Franse staat zou zijn belang in de luchtvaartcombinatie moeten verkopen. Dat zei Jean-Marc Janaillac, die dinsdag vertrok als topman van het concern, in een interview met tijdschrift L'Obs. Volgens Janaillac zorgt het belang van de Franse overheid er onder meer voor dat het personeel met zijn standpunten een ,,hardere houding" aanneemt.

ABN AMRO en Wereldhave zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van ING schroefden de aanbeveling voor ABN AMRO terug naar houden. HSBC verlaagde het advies voor vastgoedbedrijf Wereldhave.

Gemengd

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 564,49 punten en de MidKap verloor 0,2 procent tot 798,85 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

In New York staakten de beurzen een meerdaagse winstreeks. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lagr op 24.706,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent.

De euro was 1,1837 dollar waard, tegen 1,1865 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 71,17 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 78,24 dollar per vat.