Wall Street begint week met plussen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de handel begonnen. De angst voor verdere escalatie van het conflict in Syrië leek weg te ebben. Beleggers richtten hun blik voornamelijk op kwartaalcijfers, zoals die van Bank of America. Nabeurs opent streamingdienst Netflix de boeken.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,6 procent hoger op 24.509 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2668 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog naar 7134 punten.

De vergeldingsactie van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië voor een vermeende gifgasaanval door de Syrische leider Assad mondde dit weekend niet uit een directe confrontatie met diens bondgenoot Rusland. De opluchting hierover was al te voelen op de beurzen in Europa.

Bank of America zakte 0,3 procent. De bank presenteerde een recordwinst van 6,9 miljard dollar. Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo zagen hun overwegend goede kwartaalresultaten vrijdag ook niet vertaald worden in een koersstijging. Goldman Sachs en Morgan Stanley openen later deze week nog de boeken.