Minister: Van Lanschot, waak over draagvlak

13 APRIL 2018 OM 15:00Het is zinloos om salarissen van topbestuurders af te laten hangen van wat andere bestuurders verdienen, aldus Manuel Lokin. Lokin deed acht jaar lang onderzoek naar de salarissen en overige beloningen van topbestuurders en hoopt vandaag bij de Erasmus Universiteit op dit onderwerp te promoveren.Vandaag is Manuel Lokin gepromoveerd op zijn proefschrift ‘De bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lokin, als advocaat werkzaam bij Stibbe, oordeelt in zijn promotieonderzoek dat het vergelijken van topbeloningen, om zo het salaris van de topman van een beursgenoteerde onderneming te bepalen, zinloos is. Om tot deze conclusie te kunnen komen sprak de kersverse promovendus met beloningsdeskundigen en commissarissen en dook hij acht jaar lang in de juridische, economische en psychologische literatuur.Opvallend aan het onderzoek van Lokin is toch wel zijn conclusie omtrent de kortetermijnbonus: ‘Helaas is de mens niet in staat om op een positieve manier gestuurd te worden door financiële prikkels’. Dit zit namelijk als volgt: bestuurders reageren uitstekend op financiële prikkels. Ze halen alle individuele doelen in mum van tijd, maar de rest van het bedrijf wordt helaas verwaarloosd. Voor het bedrijf is het dus helemaal niet zo goed als bestuurders beloningen van deze soort ontvangen.Hoe moet het dan wel? Lokin stelt voor om bestuurders na afloop van hun bestuursperiode te belonen op basis van hoe de onderneming ervoor staat.