Farmaceut AstraZeneca winnaar op beurs na extra bestelling VS

LONDEN (ANP) - Farmaceut AstraZeneca was dinsdag een grote winnaar op de Europese beurzen. Beleggers zetten het aandeel in Londen beduidend hoger nadat de Verenigde Staten fors meer doses bestelden van een experimenteel medicijn van de farmaceut tegen Covid-19.

De beurswaarde van het Brits-Zweedse bedrijf dikte meer dan 3 procent aan. AstraZeneca levert de Amerikanen een half miljoen doses extra voor een behandeling van de longziekte met een combinatie van twee antilichamen. Dit kan het bedrijf 205 miljoen dollar opleveren.

Het gaat niet om het coronavaccin van AstraZeneca dat is ontwikkeld met de Universiteit van Oxford. Vanwege dat vaccin is de farmaceut de laatste tijd vooral in het nieuws. Nederland en veel andere Europese landen hebben de inentingen met het vaccin voorlopig stopgezet als voorzorgsmaatregel, na meldingen van bloedstolsels bij enkele mensen die het vaccin kregen toegediend. Maar experts van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het vaccin problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

Economisch herstel

De Europese aandelenmarkten gingen over de gehele linie omhoog. Het optimisme over het economisch herstel uit de coronacrisis bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. De Amsterdamse AEX-index ging 0,7 procent hoger de handel uit op 683,65 punten. De MidKap won ook 0,7 procent, tot 1015,64 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.

Aan het Damrak won Unibail-Rodamco-Westfield flink terrein. De vastgoedinvesteerder, die veel winkelcentra bezit, ging aan kop in de AEX met een plus van bijna 5 procent. ABN AMRO toonde daarnaast herstel, met een winst van dik 1 procent. Het aandeel zakte maandag nog ruim 5 procent na uitbreiding van het witwasonderzoek tegen de bank.

Volkswagen

In Frankfurt kreeg Volkswagen er rond de 7 procent aan beurswaarde bij. De Duitse automaker verhoogde bij de publicatie van de definitieve jaarcijfers zijn doelstellingen voor de komende jaren. Zalando steeg circa 5 procent. De Duitse webwinkel blijft profiteren van de sterke groei van onlinewinkelen door de coronapandemie en schroefde zijn verwachtingen verder op.

Nokia (plus 0,1 procent) kwam op zijn beurt weinig van zijn plek in Helsinki, ondanks de aankondiging van een flinke reorganisatie. De Finse maker van telecomapparatuur gaat de komende jaren 10.000 banen schrappen, zo'n 10 procent van het totaal, om kosten te besparen en concurrerend te blijven met rivaal Ericsson. De ingrepen volgen op een teleurstellend jaar.

De euro stond op 1,1898 dollar, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 64,60 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 68,21 dollar per vat.