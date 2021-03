Autoverkoop EU flink gedaald in februari

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in februari een stuk lager vanwege de aanhoudende lockdownmaatregelen om het coronavirus te beteugelen in veel Europese landen. Volgens brancheorganisatie ACEA kromp de verkoop met 19,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot in totaal 771.486 auto's.

Dat is volgens ACEA de laagste verkoop voor de maand februari sinds 2013. In alle EU-landen behalve Zweden nam de verkoop af. Van de grote Europese automarkten presteerde Spanje het slechtst, met een min van meer dan 38 procent. In Duitsland daalde de verkoop met 19 procent en in Frankrijk ging het om een krimp met bijna 21 procent. Italië hield de schade beperkt tot een min van ruim 12 procent.

In Nederland zakte de verkoop van nieuwe personenauto's vorige maand met meer dan 26 procent tot 21.862 auto's, aldus ACEA.