NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York licht in de plus. Op Wall Street raakten de aanhoudende zorgen over de politieke onrust in het Witte Huis wat naar de achtergrond, na de publicatie van gunstige macro-economische cijfers over de industrie en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 24.970 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2753 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging een fractie vooruit tot 7480 punten.

De industriële productie in de VS is vorige maand een stuk harder gestegen dan economen in doorsnee hadden voorzien. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve. Daarnaast ligt het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens onderzoekers van de Universiteit van Michigan deze maand hoger dan alom gedacht.

Onrustig

In Washington is het evenwel al dagen erg onrustig. President Donald Trump zou nu zelfs zijn nationale veiligheidsadviseur aan de kant willen zetten, in dezelfde week dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de laan uit werd gestuurd. Wat ook voor reuring zorgt is het bericht dat speciaal aanklager Robert Mueller naar verluidt documenten heeft opgevraagd die verband houden met de Russische zakelijke belangen van president Trump.

Beleggers verwerkten ook overnamenieuws. Voormalig Qualcomm-topman Paul Jacobs zou bezig zijn investeerders te ronselen die hem willen helpen de chipfabrikant van de beurs te halen. Het aandeel noteerde 1,5 procent in de plus.

Qualcomm

Qualcomm vocht de afgelopen tijd nog tegen een vijandige overname door branchegenoot Broadcom, dat bereid was 117 miljard dollar op tafel te leggen. Dat in Singapore gevestigde technologiebedrijf is nu met kwartaalcijfers gekomen. Broadcom leverde op de beurs dik 4 procent in.

Ook Tiffany gaf een kijkje in de boeken. De Amerikaanse juweliersketen lijkt niet aan de verwachtingen van beleggers te hebben voldaan. Het aandeel zakte een kleine 5 procent. Softwarebedrijf Adobe wist met zijn resultaten wel te overtuigen en won 3 procent.

De euro was 1,2284 dollar waard, tegen 1,2289 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 62,20 dollar en Brentolie werd 1,4 procent duurder op 65,99 dollar per vat.