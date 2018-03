'AEX blijft dicht bij huis'

Gepubliceerd op | Views: 1.410

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam staat voor een vlakke opening. Beleggers verwerken een laatste restje jaarcijfers, waaronder die van AEX-fonds Altice. Tijdens de beursdag komen er ook Europese inflatiecijfers naar buiten om richting te geven aan de handel. Uit de Verenigde Staten komen cijfers over de industriële productie en het consumentenvertrouwen.

Altice zette afgelopen jaar een iets lagere omzet en een stabiel bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken. De winstgevendheid van het kabel- en telecomconcern verbeterde in het vierde kwartaal wel sterk.

OCI opende ook de boeken. De kunstmestfabrikant haalde een vijfde meer omzet en een bedrijfsresultaat dat een derde hoger was. Wel was er een nettoverlies van 27 miljoen euro voor het Egyptische bedrijf.

Takeaway.com

Shell deed belangen in acht Nieuw-Zeelandse bedrijven van de hand aan het Oostenrijkse OMV voor 578 miljoen dollar, zo'n 470 miljoen euro. Ook maakten het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf en OMV afspraken over de verkoop van een belang in een veld in Nieuw-Zeeland.

Investeerder Prime Ventures heeft 5,6 procent van de aandelen in Takeaway.com verkocht aan institutionele beleggers. Die gingen voor 45,70 euro per stuk van de hand, ruim 4 procent onder de slotkoers van donderdag.

SnowWorld

SnowWorld verlaagde zijn financiële verwachtingen voor de tweede keer dit boekjaar omdat er door warm weer in de laatste maanden van vorig jaar minder bezoekers kwamen. De toen opgelopen achterstand is nog altijd niet ingelopen en dus rekent de uitbater van indoorskihallen op een 5 tot 10 procent lagere omzet in het eerste halfjaar.

Wetenschappelijk uitgever Brill kwam ook met jaarcijfers en toonde een recordomzet. Door eenmalige kosten viel de winst wel lager uit dan in 2016.

IEX

Leverancier van online beleggersinformatie IEX kondigde de overname van branchegenoot Behr.nl aan. Een overnameprijs maakte IEX niet bekend.

De AEX-index in Amsterdam eindigde donderdag 0,4 procent hoger op 533,30 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 814,23 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,9 procent hoger de handel uit. De Dow-Jonesindex ging 0,5 procent omhoog.

De euro was voorbeurs 1,2319 dollar waard, tegen 1,2300 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 61,26 dollar en Brentolie werd iets duurder op 65,17 dollar per vat.