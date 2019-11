Europese chipbedrijven in beeld na cijfers

Gepubliceerd op | Views: 778 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese chipsector staat vrijdag in de belangstelling van beleggers na cijfers van branchegenoten uit de Verenigde Staten. Onder meer chipmachinemaker ASML en chiptoeleveranciers BE Semiconductors (Besi) en ASM International (ASMI) kunnen in beweging komen op de beurs in Amsterdam.

In de VS overtrof Nvidia de verwachtingen voor het derde kwartaal, maar stelde de chipmaker teleur met zijn vooruitzichten. Applied Materials kreeg de handen van beleggers op elkaar met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal, wat erop kan duiden dat de zwakte in de markt ten einde komt. Onlangs kwam Qualcomm al met een beter dan verwachte omzet naar buiten.

Naast ASML, Besi en ASMI in Nederland zal elders in Europa onder meer worden gelet op Infineon, STMicroelectronics, IQE en AMS.