'ASML-deal teken marktverbetering'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De vermeende Samsung-deal die chipmachinemaker ASML zou hebben gesloten, is goed nieuws voor de onderneming. Dat meldt Jos Versteeg van InsingerGilissen in een reactie op het nieuws dat door Herald Business naar buiten werd gebracht. De deal maakt volgens Versteeg ook duidelijk dat de markt voor chips in de lift zit.

Samsung zou volgens de krant een voorlopig contract hebben getekend voor de aanschaf van een vijftien EUV-chipmachines in de komende drie jaar. ASML wilde de deal niet bevestigen. Versteeg zegt dat de deal aansluit op een eerdere deal die ASML sloot met Intel. "Ik ben daar niet verrast door", aldus de analist.

Samsung heeft de EUV-apparaten nodig voor zijn nieuwste sub-10 nanometer chips. Daarbij willen ze zich verzekerd weten van de machines, zeker gelet op de beperkte capaciteit van ASML. ASML stond dinsdag omstreeks 09.45 uur bij de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 1,5 procent tot 239,60 euro.