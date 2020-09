Europese beurzen in het groen

Gepubliceerd op | Views: 209 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag halverwege de middag duidelijk in het groen. Sterke macro-economische cijfers uit China en een onverwachte stijging van het Duitse beleggersvertrouwen boden steun aan de handel. Daarnaast was de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,9 procent hoger op 557,15 punten. De MidKap won 1 procent tot 818,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway profiteerde van een koopadvies van Citi en stond in de AEX op een winst van 1 procent. Olie- en gasbedrijf Shell was koploper en steeg 2 procent, ABN AMRO stond onderaan met een verlies van 1,7 procent. In de MidKap was vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties de grote winnaar met een plus van 6,8 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van 1,1 procent.

ForFarmers

ForFarmers klom 1,7 procent na een update van de strategie. Het veevoerbedrijf voorziet de komende jaren een verdere groei, zowel op eigen kracht als via overnames, en wil de kosten verlagen. Kiadis Pharma (plus 9,6 procent) zette de opmars voort. Het biotechnologiebedrijf ontvangt een bedrag van 9,5 miljoen dollar voor de verdere ontwikkeling van een coronamedicijn. Eerder kreeg Kiadis al goedkeuring van de autoriteiten in de VS voor een klinische studie naar behandeling van het coronavirus.

In Stockholm werd Hennes & Mauritz (H&M) ruim 11 procent meer waard. De Zweedse modeketen zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen doordat winkels wereldwijd hun deuren moesten sluiten vanwege de coronapandemie. Volgens het bedrijf verloopt het herstel echter sneller dan voorzien.

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler steeg ruim 10 procent in Milaan en in Parijs won PSA 3,3 procent. De autofabrikanten hebben de afspraken rond hun fusie aangepast om de klappen van de coronacrisis beter op te kunnen vangen. De twee concerns verlagen onder andere het speciale dividend dat aandeelhouders krijgen bij de samensmelting. In Londen klom Ocado 7,4 procent na sterke omzetcijfers van de Britse online-supermarkt.

De euro was 1,1876 dollar waard, tegen 1,1831 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 37,73 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 40,05 dollar per vat.