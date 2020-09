ForFarmers mikt op verdere groei in Europa

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Europa

LOCHEM (AFN) - Voederbedrijf ForFarmers wil de komende jaren een aantal nieuwe markten betreden. Dat meldde de onderneming voorafgaand aan zijn beleggersdag. Het bedrijf uit Lochem is nu in vijf Europese landen actief. Dat moeten er tegen 2025 zeven zijn. Daarbij mikt ForFarmers op een "meer evenwichtige verdeling" tussen de meer volwassen thuismarkten en nieuwe groeiregio’s.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton voer op jaarbasis naar eigen zeggen marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Daar moeten dus nog twee landen bijkomen, aldus het bedrijf.

Door groei op eigen kracht en door overnames wil ForFarmers tegen 2025 een bedrijfsresultaat van 125 miljoen tot 135 miljoen euro per jaar behalen. In de eerste helft van dit jaar was het bedrijfsresultaat 48,2 miljoen euro. Volgens het bedrijf zouden ook de winstmarges in de periode verbeterd moeten worden. In de "uitdagende thuismarkten" moet dit jaarlijks tussen de 0 en 3 procent stijgen.

Verder meldt ForFarmers dat de operationele kosten tegen 2025 met 10 miljoen euro structureel omlaag kunnen. De uitkering aan aandeelhouders wordt daarbij opgevoerd. Van de onderliggende winst moet 40 tot 60 procent aan aandeelhouders overgemaakt worden. Nu nog geldt een maximum van 50 procent.

ForFarmers merkt op dat op de Europese thuismarkten, met uitzondering van Polen, steeds meer druk is op de agrarische sector. Veehouders hebben steeds meer te maken met milieumaatregelen om de uitstoot van onder meer fosfaat en ammoniak door dieren te beperken. Daardoor is de groeiverwachting voor de agrarische sector in Noordwest-Europa zeer beperkt.