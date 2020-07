'Misser ASML te verklaren door vertraagde omzet'

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinemaker ASML heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet geboekt dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Die misser is volgens KBC Securities voor een groot deel te verklaren doordat omzet voor bepaalde leveringen van afgeleverde EUV-machines pas in het derde kwartaal kan worden bijgeschreven.

ASML had door de coronapandemie in de eerste halfjaar te maken met enkele vertragingen in de levering van zijn meest geavanceerde chipmachines. Daardoor kan de omzet, die pas wordt bijgeschreven na bepaalde tests van de machines, niet meer in het tweede kwartaal worden geboekt. ASML houdt vast aan zijn eerder vooruitzichten voor leveringen van EUV-machines in 2020. De omzetprognose voor het derde kwartaal is dan ook hoger dan de consensus van analisten, ondanks een geslonken orderboek in het afgelopen kwartaal.

Kenners van ING noemen het kwartaalbericht "gemengd" en wijzen erop dat de verwachtingen rond ASML al hooggespannen waren. De resultaten zijn volgens hen redelijk, maar zullen op de handelsvloeren niet voor een positieve verrassing zorgen.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 290 euro voor ASML. ING geeft een buy-advies bij een koersdoel van 350 euro. Het aandeel stond woensdag in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 240,90 euro.