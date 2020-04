Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De update van TomTom over het eerste kwartaal voldeed in grote lijnen aan de verwachtingen. Zoals voorzien zijn de resultaten flink ontsierd door de coronacrisis, die onder meer geleid heeft tot sluiting van veel autofabrieken, aldus analist Marc Hesselink van ING.

TomTom verwacht het hele jaar last te houden van de impact van het nieuwe coronavirus en had eerder de financiële prognoses voor dit jaar al verscheurd. Het bedrijf blijft wel investeren in onderzoek en ontwikkeling en verwacht voor heel 2020 dan ook een negatieve kasstroom. Daar had de markt nog niet op gerekend, zegt Hesselink.

ING handhaaft zijn koopadvies voor TomTom, met een koersdoel van 10 euro. Het aandeel koerste woensdagochtend 3,3 procent lager op 7,48 euro.