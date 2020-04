Shell werkt aan herstart stilgelegd olieplatform Perdido

Gepubliceerd op | Views: 1.757

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell verwacht zijn olieplatform Perdido in de Golf van Mexico later op woensdag gereed te hebben voor de herstart. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet, laat het bedrijf per e-mail laten weten. Eerder deze week werd het platform tijdelijk stilgelegd vanwege een lek in een oliepijp van ExxonMobil.

Perdido is een joint venture van Shell, BP en Chevron. Normaal kan de faciliteit tot 100.000 vaten olie per dag leveren.