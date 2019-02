Zonnige handelsdag op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 729 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met mooie winsten het weekeinde ingaan. Het sentiment onder beleggers kreeg steun van positieve geluiden uit Peking, waar zowel Chinese als Amerikaanse onderhandelaars spraken van vooruitgang bij hun handelsgesprekken.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent hoger op 539,62 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 743,22 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,9 procent. Londen ging 0,6 procent vooruit.

Donderdag en vrijdag waren er onder meer ontmoetingen tussen de Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Die laatste sprak van ,,productieve'' gesprekken. Ook de Chinese president Xi Jinping liet weten dat er ,,belangrijke vooruitgang'' is geboekt. Volgende week gaan de gesprekken tussen de twee economische kemphanen verder in Washington.

Aegon

In de AEX was verzekeraar Aegon de grootste stijger met een plus van 4,2 procent. In de MidKap zette Arcadis de opmars voort met een koerswinst van 4,5 procent. Het advies- en ingenieursbedrijf won een dag eerder al bijna 17 procent dankzij een positief handelsbericht.

Bij de kleinere fondsen verloor detacheerder Brunel 3,6 procent na cijfers. In de ochtendhandel ging Brunel nog flink omhoog. Ook Amsterdam Commodities (Acomo) kwam met cijfers en ging licht omhoog. Beursuitbater Euronext, dat in een biedingenstrijd is verwikkeld om Oslo Børs, werd 0,3 procent hoger gezet na het openen van de boeken.

Allianz

In Frankfurt won verzekeraar Allianz ruim 3 procent. Het financiële concern boekte naar eigen zeggen de hoogste operationele winst ooit en beloofde zijn aandeelhouders te belonen. Mediaconcern Vivendi maakte in Parijs goede sier (plus 5,6 procent) met zijn cijfers. Royal Bank of Scotland steeg 2,4 procent in Londen na publicatie van resultaten.

De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 55,46 dollar. Brent steeg 2 procent tot 65,83 dollar per vat.