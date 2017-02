Resultaat Vastned iets hoger dan voorzien

Gepubliceerd op | Views: 78

ROTTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Vastned heeft het direct resultaat per aandeel vorig jaar iets hoger zien uitkomen dan het zelf voorspelde. Dat bleek woensdag uit een handelsbericht van de onderneming.

Vastned realiseerde een direct resultaat per aandeel van 2,42 euro. Eerder had het bedrijf de verwachting uitgesproken dat het direct resultaat per aandeel in een bandbreedte van 2,30 euro tot 2,40 euro uit zou komen.

Omdat de portefeuille van Vastned is verkleind, zal het resultaat dit jaar krimpen. Vastned voorspelt een resultaat per aandeel in een bandbreedte van 2,10 euro tot 2,20 euro per aandeel voor 2017.