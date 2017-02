Yellen zet ook Azië hoger

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Azië, Federal Reserve, Janet Yellen

TOKIO (AFN) - De Aziatische beurzen zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers sloten zich aan bij het positieve sentiment op Wall Street. Daar zorgden uitspraken van Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, voor plussen.

Yellen zei in het Amerikaanse Congres onder meer dat de recente verbeteringen in het economische plaatje de renteverhoging van de Fed afgelopen december rechtvaardigen. Destijds hintten de beleidsmakers op een geleidelijke verdere verhoging van de rente in de komende maanden.

De Nikkei-index in Tokio eindigde de dag met een plus van 1 procent op 19.437,98 punten. Toshiba behoorde weer tot de grootste dalers met een min van 7,5 procent, na de flinke koersval een dag eerder toen een deadline voor de cijferpublicatie werd gemist. Het geplaagde Japanse technologieconcern opende toch de boeken, schreef miljarden af op zijn nucleaire divisie en zag zijn voorzitter vertrekken.

In Seoul steeg de Kospi-index 0,5 procent, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 1,5 procent aandikte. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent.