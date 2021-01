‘Onvoldoende hulp voor mkb'ers bij aanpak financiële problemen'

AMSTERDAM (ANP) - Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien door de verlenging van de lockdown dat zij verder interen op hun eigen vermogen, persoonlijke schulden ontstaan en faillissementen dreigen. Tegelijkertijd is er geen centraal hulppunt waar mkb’ers aan de bel kunnen trekken als ze financiële problemen hebben, aldus onderzoek van accountantskantoor Deloitte in opdracht van platform SchuldenlabNL.

Om dit probleem aan te pakken presenteren SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en Deloitte een breed plan om mkb’ers op cruciale momenten te helpen. Het plan moet ervoor zorgen dat mkb-ondernemers met (beginnende) financiële problemen op tijd worden ondersteund met professionele hulp. Een van de doelen is dat zelfstandige ondernemers en gemeenten elkaar sneller kunnen vinden.

Mkb-ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van "een groot deel van de alternatieve financieringsvormen", staat in het onderzoeksrapport. Maar "als ze hulp zoeken, komen ondernemers terecht in een versnipperd landschap van partijen met conflicterende belangen", aldus Deloitte. Er is geen centraal hulppunt waar zij terecht kunnen met financiële problemen, wanneer de bank geen mogelijkheden meer biedt.

One-size-fits-all

In de coronacrisis is "overheidssteun grotendeels one-size-fits-all en het komt niet altijd op de goede plek terecht", staat in het Deloitte-onderzoek. De vele steunmaatregelen van de overheid zijn daarom lang niet toereikend om financiële drama’s bij mkb’ers te voorkomen. Daarbij komt dat ondernemers de neiging hebben om te laat aan de bel te trekken, vanwege onderschatting van de problemen en schaamte, aldus het onderzoeksrapport.

"Het is hartverscheurend dat sommige mkb’ers hun levenswerk teloor zien gaan", zegt projectvoorzitter Sadik Harchaoui van SchuldenlabNL. "Het is al erg genoeg dat velen hun spaargeld kwijtraken. We moeten zien te voorkomen dat ze ook nog eens extra in de schulden raken en er persoonlijk niet meer uitkomen."