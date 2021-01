'Veel hypotheekaanbieders verlagen rente opnieuw'

AMSTERDAM (ANP) - Veel hypotheekaanbieders hebben hun rentetarieven in het nieuwe jaar al een of meerdere keren verlaagd. Volgens adviesketen De Hypotheekshop wijzigden deze week zeker 28 geldverstrekkers de rente en gemiddeld bevinden de hypotheekrentes zich nu weer op hetzelfde extreem lage niveau als in maart vorig jaar.

De lage rente is een van de redenen van de gespannen situatie op de huizenmarkt. Momenteel willen eigenlijk veel meer mensen verhuizen dan dat er huizen te koop worden aangeboden, en dat drijft de prijzen van woningen flink op.

De trend van een dalende rente werd half maart vorig jaar nog onderbroken door de uitbraak van het coronavirus in Nederland, waarna verscheidene aanbieders overgingen tot lichte verhogingen van de rente. Nadat de markt in de zomermaanden tot rust was gekomen, begon de hypotheekrente vanaf augustus opnieuw te dalen.

Wie een hypotheek afsluit voor vijf jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt nu gemiddeld uit op een rente van 1,08 procent, met als in maart vorig jaar. Bij tien jaar vast gaat het zowel nu als toen om 1,13 procent. Bij twintig jaar vast is de rente nu zelfs iets lager dan destijds, met gemiddeld 1,42 procent. De hypotheekrentes zonder NHG-garantie zijn gemiddeld genomen wel wat duurder geworden.