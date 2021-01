Economie VK met 2,6 procent gekrompen in november

LONDEN (ANP/RTR) - De economie van het Verenigd Koninkrijk is in november met 2,6 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. Het was de eerste maand waarin Engeland voor de tweede keer in lockdown ging wegens de snelle verspreiding van het coronavirus. Niet-essentiële winkels, kroegen en restaurants moesten toen de deuren sluiten.

Door de nieuwe beperkingen kregen vooral de vakantieverblijven en eetgelegenheden zware klappen, waardoor de gehele dienstensector op maandbasis met 3,4 procent kromp. Ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk werden in meer of mindere mate lockdowns ingevoerd. De industrie produceerde een fractie minder. De bouwsector bleef daarentegen groeien, maakte het Britse nationale statistiekbureau bekend.

November was de eerste maand sinds april dat het Britse bruto binnenlands product (bbp) daalde op maandbasis. Ten opzichte van februari, de laatste maand voordat het coronavirus in Verenigd Koninkrijk snel om zich heen greep, was de economie met 8,5 procent gekrompen.

Economische pijn

Economen hadden op een zwaardere economische krimp gerekend voor november. In doorsnee gingen ze ervan uit dat het bbp met 4,6 procent zou dalen ten opzichte van oktober.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak waarschuwde dat de economische pijn door de heropleving van het coronavirus nog groter zal worden. "Het is duidelijk dat het eerst slechter zal gaan voordat het beter wordt, en de cijfers van vandaag maken duidelijk hoe groot de problemen zijn", zei Sunak. Hij putte tegelijkertijd hoop uit de vorderingen met de grootscheepse vaccinatiecampagne.

In het Verenigd Koninkrijk is de infectiegraad als gevolg van een nieuwe variant van het coronavirus erg hoog, waardoor nog strengere lockdownmaatregelen niet worden uitgesloten. Schotland heeft daartoe al besloten. Tegelijkertijd waarschuwen economen dat de Britse economie schade ondervindt door het einde van de overgangsfase na de brexit, ondanks het gesloten handelsakkoord met de Europese Unie. Er gelden namelijk veel meer douaneformaliteiten aan de grens, wat de internationale handel belemmert.