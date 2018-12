Saxo Bank doet bod op aandelen BinckBank

Lijkt me dat het aandeel minimaal de boekwaarde moet kosten en een premie van ???????????

Dus een stijging van 1.14 maandag? is 24% up maar eerst maar eens zien of Binck het bevestigd komende tijd.





(ABM FN-Dow Jones) Het Deense Saxobank is in gesprek met BinckBank over een eventuele overname. Dit bevestigde Binck vrijdagavond.

De Nederlandse broker spreekt van "gevorderde" gesprekken over een mogelijke combinatie. Daarbij zou Saxo een openbaar bod willen doen op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen BinckBank voor een prijs van EUR 6,35 cum dividend in contanten per aandeel.

Dit bod wordt momenteel bestudeerd door Binck.

"Er is momenteel geen zekerheid dat enige overeenkomst zal worden bereikt of dat een transactie zal plaatsvinden", aldus Binck.

Het aandeel Binck sloot vrijdag op 4,72 euro.