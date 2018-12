Protesten gele hesjes raken Franse economie

Gepubliceerd op | Views: 1.323 | Onderwerpen: Frankrijk

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Franse industrie en dienstensector is in december onverwacht gekrompen. Dat blijkt na voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. De protesten van de zogenoemde 'gele hesjes' door het hele land hadden een verstorend effect op de economische activiteit in Frankrijk.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde voor deze maand een stand van 49,7 tegen 50,8 in november. Economen hadden in doorsnee een niveau verwacht van 50,7. Een stand lager dan 50 duidt op krimp, daarboven op groei.

Ook in de Franse dienstensector was krimp te zien. Die index zakte naar 49,6, van 55,1 een maand eerder. De samengestelde index noteerde een niveau van 49,3, tegen 54,2 een maand eerder. Dat is de grootste daling van de samengestelde index sinds 2011.

Duitse industrie

De index voor de Duitse industrie kwam in december uit op 51,5, van 51,8 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 51,7. De groei van de Duitse dienstensector vertraagde tot 52,5 van 53,3 een maand eerder. Economen rekenden gemiddeld op een stand van 53,5.

De Markit-index voor de industrie in de eurozone noteerde een voorlopige stand van 51,4, tegen 51,8 een maand eerder. Er was in doorsnee verwacht dat dit cijfer onveranderd zou blijven. De graadmeter voor de dienstensector zakte van 53,4 naar 51,4 en de samengestelde index daalde van 52,7 naar 51,3.