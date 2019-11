NN en SBM stijgen op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 313

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag iets lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers wachten vooral op meer duidelijkheid over de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak vielen de resultaten van verzekeraar NN Group en maritiem dienstverlener SBM Offshore in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 596,75 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 901,60 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren 0,2 procent. Parijs stond een fractie hoger.

NN Group klom ruim 2 procent bij hoofdfondsen. De verzekeraar boekte afgelopen kwartaal minder winst. Volgens het concern liep het resultaat bij de levensverzekeringen in Nederland terug, maar werd over de gehele linie wel goed gepresteerd.

In de MidKap won SBM Offshore 2,9 procent. De maritiem dienstverlener heeft een sterk derde kwartaal achter de rug en schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en bedrijfsresultaat voor dit jaar opnieuw op. Altice Europe steeg 4,4 procent. Het kabel-en telecombedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. Analisten van Goldman Sachs spraken van een positieve handelsupdate.