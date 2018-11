Beurzen over breed front omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.479

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag over een breed front omlaag. De handel werd gedomineerd door de perikelen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen. Ook hielden beleggers de olieprijzen scherp in de gaten, na de forse daling een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 525,78 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 724,07 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 1,2 procent.

Sterkste dalers bij de hoofdfondsen waren verzekeraars NN en Aegon met verliezen tot 1,7 procent. Heineken voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,6 procent.

Adyen

In de MidKap was Adyen een opvallende daler met een koersval van bijna 10 procent. Volgens analisten van Bryan Garnier zijn beleggers verrast door het besluit van indexsamensteller MSCI om het betaalbedrijf niet op te nemen in zijn toonaangevende indices. Daar werd wel rekening mee gehouden.

Fugro (plus 2,3 procent) ging aan kop na een update van zijn strategie. De bodemonderzoeker wil zijn winstgevendheid op de middellange termijn sterk verbeteren, met een duidelijke groei van de omzet. De onderneming denkt dat de omzet op middellange termijn zal groeien naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro. Op de lokale markt zakte autobedrijf Stern Groep 1,4 procent na een omzetwaarschuwing.

Duitsland

In Frankfurt stegen de Duitse automakers BMW en Daimler 2,3 en 1,7 procent nadat de Amerikaanse regering liet weten af te zien van importtarieven op nieuwe auto's. Farmaceut Merck klom 1,9 procent na een verhoging van de omzetverwachting. De resultaten van het Duitse energieconcern RWE (plus 1 procent) werden ook goed ontvangen. In Parijs vielen de kwartaalcijfers van telecomconcern Iliad (plus 7 procent) in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,1267 dollar waard, tegen 1,1285 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na berichten dat oliekartel OPEC overweegt om de olieproductie weer te verlagen om de prijs te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 55,79 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 65,92 dollar.