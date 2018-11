'Claim grondbeleggers bij ex-topman Lavide'

Gepubliceerd op | Views: 398

AMSTERDAM (AFN) - Een groep van 99 grondeigenaren die dachten via de website makelaaringrond.nl kopers te vinden voor hun percelen, beschuldigen voormalig Lavide-topman Vincent Poorter ervan dat hij hen voor duizenden euro’s aan internetadvertenties heeft aangesmeerd. Dat schrijft De Telegraaf woensdag, op basis van een dagvaarding die de stichting Claim Makelaar in Grond bij de rechtbank Noord-Holland heeft ingediend.

In totaal eisen ze een kleine 250.000 euro terug, plus rente en kosten. Poorter wierf de advertenties via zijn bedrijf Multirisk. Volgens de advocaat van Multirisk zijn de verwijten ’ongegrond’. Poorter zelf ziet in de claim een poging van zakelijke vijanden om zijn reputatie te beschadigen. Hij wijst daarbij onder meer op de samenstelling van het bestuur van de claimstichting. Daarin zit onder andere een ex-bestuurder van een kinderdagverblijf dat door Lavide is overgenomen, met wie Poorter een juridisch conflict had toen hij bestuursvoorzitter was.