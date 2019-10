Uber snijdt verder in zijn personeelsbestand

Gepubliceerd op | Views: 198

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Uber heeft nog eens 350 medewerkers ontslagen. Het gaat volgens topman Dara Khosrowshahi om de laatste ronde ontslagen in een langer lopend programma kostenbesparingsmaatregelen bij de aanbieder van taxidiensten via een app.

Uber beleefde in mei een teleurstellend debuut op de beurs en verloor sindsdien al 30 procent van zijn waarde. Beleggers maken zich zorgen over het vermogen van het technologiebedrijf om winst te maken. Vooralsnog wordt heel veel geld gepompt in activiteiten die niet op korte termijn geld opbrengen, zoals zelfrijdende auto's. De ontslagen moeten Uber helpen de kosten wat te drukken.

Het grootste deel van de ontslagen vond plaats in Noord-Amerika. Uber is ook actief in veel andere landen, waaronder Nederland.