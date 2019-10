SnowWorld breidt belang wintersportwinkels uit

Gepubliceerd op | Views: 321

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft het resterende belang in de wintersportwinkels in zijn vestigingen in Amsterdam, Rucphen en Terneuzen overgenomen. Daarmee is de uitbater van wintersporthallen volledig eigenaar van alle winkels in zijn Nederlandse vestigingen bij de aftrap van de aankomende wintersportseizoen.

Duijvestein mag de drie winkels gaan exploiteren. Het bedrijf is al de uitbater van de winterspeciaalzaken bij vestigingen van SnowWorld in Landgraaf en Zoetermeer. Door alle winkels onder eigen beheer te nemen hoopt SnowWorld een "identieke belevingservaring" aan zijn klanten te bieden.