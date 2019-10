ConocoPhillips uit Noord-Australisch gas

Gepubliceerd op | Views: 168 | Onderwerpen: energie

HOUSTON (AFN/RTR) - Olie- en gasbedrijf ConocoPhillips heeft zijn aandeel in een gasfabriek in het Australische Darwin verkocht. Samenwerkingspartner Santos neemt dat belang en de belangen van de Amerikanen in enkele Noord-Australische gasvelden over voor 1,4 miljard dollar.

ConocoPhillips richt zich al langere tijd meer op zijn Amerikaanse productie van schalieolie en -gas. De onderneming behoudt wel een belang in een andere Australische fabriek voor lng (vloeibaar gemaakt aardgas).

Santos heeft overigens al aangekondigd weer een deel van de over te nemen belangen door te willen verkopen.