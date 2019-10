Miljardenbod op cyberbeveiliger Sophos

Gepubliceerd op | Views: 694

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse cyberbeveiligingsbedrijf Sophos Group heeft een overnamebod van 3,8 miljard dollar ontvangen van de Amerikaanse investeerder Thoma Bravo. Het bestuur van Sophos steunt de overname.

Het bod bedraagt 583 pence per aandeel in contanten, wat een premie van ruim 37 procent is op de slotkoers van Sophos van vrijdag. Het zou een van de grootste overnames in de Britse technologiesector van de afgelopen jaren zijn. Sophos is wereldwijd actief met zijn diensten rond digitale beveiliging.

In een verklaring stelt Sophos dat Thoma Bravo ruim kennis heeft van cyberbeveiliging met een goede staat van dienst als het gaat om investeringen en acquisities. De investeringsmaatschappij heeft de afgelopen tijd meerdere overnames gedaan.