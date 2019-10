Tegenvallende handelscijfers uit China

Gepubliceerd op | Views: 1.359 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De export en import van China zijn in september sterker gekrompen dan door kenners was verwacht. China kampt met toenemende tegenwind door de wereldwijde handelsspanningen en de afkoelende economie.

De export ging in dollars gemeten met 3,2 procent omlaag in vergelijking met een jaar eerder, na een min met 1 procent in augustus. Hier werd door economen in doorsnee gerekend op een daling van 2,8 procent. Het is de sterkste daling van de Chinese uitvoer sinds februari. Onder meer de export naar de Verenigde Staten stond onder druk door de handelsstrijd en de importheffingen.

De import van het land zakte vorige maand met 8,5 procent. Hier werd gemiddeld gerekend op een afname met 6 procent. In augustus was bij de Chinese invoer nog een krimp met 5,6 procent te zien. China heeft te maken met een afzwakkende binnenlandse economie en daardoor komt de vraag naar buitenlandse producten onder druk te staan.

Stimuleringsmaatregelen

De tegenvallende cijfers onderstrepen de moeilijkheden waarmee China, de tweede economie van de wereld, kampt als gevolg van de handelsoorlog met de VS en de tragere mondiale economie. Vrijdag sloten Peking en Washington een gedeeltelijke handelsdeal om zo een wapenstilstand te bereiken in de slepende handelsvete tussen de economische grootmachten.

Om de eigen economie te ondersteunen heeft de Chinese overheid verschillende stimuleringsmaatregelen genomen. In de periode april tot en met juni toonde de Chinese economie een groei met 6,2 procent, wat het laagste niveau in bijna dertig jaar was. De overheid mikt op een jaarlijkse groei met 6 tot 6,5 procent.