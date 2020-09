Virginie Duperat-Vergne nieuwe financieel directeur Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van advies- en ingenieursbureau Arcadis hebben de benoeming van Virginie Duperat-Vergne tot financieel directeur en lid van de raad van bestuur goedgekeurd. Duperat-Vergne zal per direct beginnen in haar nieuwe rol, en volgt daarmee Sarah Kuijlaars op. Zij verliet Arcadis in maart om persoonlijke redenen en met wederzijdse instemming.

De Franse Duperat-Vergne was eerder financieel directeur van het beursgenoteerde Gemalto en financieel onderdirecteur van TechnipFMC. Topman van Arcadis Peter Oosterveer zei over haar: "Ik ben verheugd dat Virginie heeft besloten om bij Arcadis te komen werken en ben ervan overtuigd dat ze Arcadis naar het volgende niveau zal helpen. Ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken om de strategische prioriteiten van Arcadis te bevorderen."

De nominatie van Duperat-Vergne werd eind juli bekend gemaakt. Het bureau kondigde toen ook aan dat Oosterveer beschikbaar blijft voor herbenoeming wanneer zijn huidige termijn in 2021 afloopt.