Topvrouw Leroy toch eerder weg bij Proximus

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische telecombedrijf Proximus neemt al op 20 september afscheid van topvrouw Dominique Leroy. De bestuursvoorzitter, die overstapt naar branchegenoot KPN, zou aanvankelijk tot 1 december aanblijven. De raad van bestuur van Proximus en Leroy hebben afgesproken dat ze eerder haar functie neerlegt.

De raad van bestuur heeft de procedure voor het zoeken naar een opvolger opgestart en zal in de vergadering van 19 september het profiel van de nieuwe bestuursvoorzitter goedkeuren, meldt het Belgische bedrijf.

Vakbonden hadden begin deze week geëist dat Proximus per direct zou breken met de topvrouw, maar het telecombedrijf had die eis in eerste instantie dus naast zich neergelegd. Vorige week werd ook bekend dat de Belgische beurswaakhond FSMA een onderzoek doet naar een aandelentransactie van Leroy vlak voor het bekendmaken van haar overstap.