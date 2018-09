Kleine plus voor beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 529

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst gesloten. Ook elders in Europa waren plussen te zien. De hoop dat de Verenigde Staten en China de handelsgesprekken zullen hervatten bleef het sentiment ondersteunen. Op het Damrak profiteerde verzekeraar NN Group van een adviesverhoging. Ahold Delhaize kampte daarentegen met een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 540,53 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 778,16 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Verzekeraar NN Group stond bij de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 2 procent na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 4,4 procent na tegenvallende omzetcijfers van de Amerikaanse branchegenoot Kroger en een adviesverlaging door UBS.

Kaspositie

Galapagos won 0,2 procent. Het biotechnologiebedrijf begint met een zogeheten Fase 1 studie van zijn programma voor patiënten die kampen met eczeem. Het aandeel Galapagos is deze week zo'n 25 procent in waarde gestegen, mede dankzij positieve ontwikkelingen rond zijn kandidaat-medicijnen en kaspositie.

Koploper in de AEX was verlichtingsbedrijf Signify met een plus van 3,6 procent. KPN won 1,2 procent. Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil heeft zijn belang in zijn branchegenoot verkleind.

WK-voetbal

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 2,4 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway stond onderaan met een min van 3 procent.

In Londen zakte JD Wetherspoon 1,3 procent. De Britse pubketen zag de jaarwinst stijgen mede dankzij het warme zomerweer en het WK-voetbal. De uitbater van meer dan 900 pubs in het Verenigd Koninkrijk en Ierland verwacht wel dat de kosten in het nieuwe boekjaar zullen stijgen.

In de etalage

Metro verloor 0,6 procent in Frankfurt. Het Duitse groothandelsconcern zet zijn supermarktketen Real in de etalage. Het moederbedrijf van onder meer Makro stootte eerder al zijn elektronicawinkels MediaMarkt en Saturn af door ze samen naar de beurs te brengen als Ceconomy.

De euro was 1,1662 dollar waard, tegen 1,1677 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 69,42 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 78,69 dollar per vat.