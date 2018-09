Royal Delft koopt bedrijfspand in Utrecht

Gepubliceerd op | Views: 727

DELFT (AFN) - Aardewerkproducent Royal Delft heeft overeenstemming bereikt over de koop van een bedrijfspand in Utrecht. Het gaat om een vastgoedinvestering die geld moet opleveren voor de instandhouding van het kerndoel van het bedrijf: de productie van Delfts blauw aardewerk en kristalglas.

Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, maakte al eerder bekend geld in stenen te steken. Met deze aankoop van het pand op Europalaan 93 in Utrecht is de totale investering van 21 miljoen euro aan vastgoed afgerond. De nieuwe aankoop is volledig verhuurd aan een overheidsinstelling.