Gepubliceerd op | Views: 2.644

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs zal vrijdag naar verwachting hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen positief te beginnen. De hoop dat de Verenigde Staten en China de handelsgesprekken zullen hervatten blijft het beurssentiment ondersteunen.

Bij de bedrijven staat KPN in de schijnwerpers. Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil heeft zijn belang in zijn branchegenoot verkleind tot 16,08 procent, zo blijkt uit een melding bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eerder had América Móvil nog een belang van 24,83 procent in de onderneming.

Biotechnologiebedrijf Galapagos begint met een zogeheten Fase 1 studie met het programma MOR106 voor patiënten die kampen met eczeem. De studie vormt volgens Galapagos de volgende belangrijke stap in de strategie voor een snelle klinische doorontwikkeling van MOR106 en zal naar verwachting extra inzichten in de respons van patiënten opleveren.

ING

De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten. Ook financiële man Koos Timmermans, die wegens het schandaal moest opstappen, willen sommige Kamerleden graag ondervragen.

Op macro-economisch vlak bleek dat de detailhandelsverkopen in China in augustus met 9 procent op jaarbasis zijn gestegen. Economen rekenden in doorsnee op een groei met 8,8 procent. De Chinese industriële productie groeide vorige maand met 6,1 procent. Dat is gelijk aan de verwachting van kenners.

Euro

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,1 procent tot 539,52 punten en de MidKap verloor 0,2 procent tot 775,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent. Frankfurt steeg 0,2 procent. De beurzen in New York gingen vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 26.145,99 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan.

De euro was 1,1691 dollar waard tegen 1,1677 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 68,77 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 78,23 dollar per vat.