Macy's ziet winst bijna halveren

Gepubliceerd op | Views: 748

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse warenhuisketen Macy's heeft in het tweede kwartaal een aanzienlijk lagere winst behaald. Het bedrijf zat met grote voorraden opgescheept die niet werden verkocht. Volgens topman Jeff Gennette komt dat onder andere doordat sportkleding van Macy's huismerk uit de mode was.

Naast de "modemisser" kampte Macy's volgens Gennette ook met een teruggang van internationaal toerisme. Daarnaast zat het bedrijf nog langer dan verwacht opgescheept met warme winterkleding. Het bedrijf zag zich daardoor genoodzaakt veel producten tegen kortingen te verkopen.

Al met al daalde de nettowinst tot 86 miljoen dollar. Dat is bijna een halvering ten opzichte van een jaar eerder, toen er onder de streep nog 166 miljoen dollar resteerde. De omzet daalde licht tot circa 5,5 miljard dollar. Op vergelijkbare basis stegen de verkopen nog wel licht.

Macy's noemt de kwartaalresultaten beneden verwachting. Het bedrijf heeft zijn vooruitzichten voor de aangepaste winst per aandeel voor heel het jaar dan ook naar beneden bijgesteld.