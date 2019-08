Games spekken kas Tencent

Gepubliceerd op | Views: 325

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - Tencent heeft in het tweede kwartaal van het jaar fors meer winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de gamedivisie van de Chinese internetgigant zag de opbrengsten fors stijgen, mede doordat de onderneming van Peking eerder goedkeuring kreeg om geld te verdienen met nieuwe titels. Met name het succes van Peacekeeper Elite spekte de kas.

De nettowinst dikte met een derde aan tot 24,1 miljard yuan, omgerekend zo'n 3,1 miljard euro. De opbrengsten groeiden met 21 procent tot 88,8 miljard yuan. Met games werd ruim 27 miljard yuan opgehaald.

De techreus kampte in voorgaande kwartalen met strengere richtlijnen voor computerspellen. Nu de plooien met Peking zijn gladgestreken wordt in de markten alom rekening gehouden met een groeiversnelling in de tweede jaarhelft.

Ook werkt Tencent nadrukkelijk aan het verbeteren van zijn app-dienst WeChat, om concurrerend te blijven. Daarvoor werd eerder al een contract met Q&A-platform Zhihu ondertekend. Verder werkt Tencent samen met maaltijdbezorgbedrijven, autodeeldiensten en exploitanten van leenfiets-apps.