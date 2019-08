Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in de eurozone is in juni met 1,6 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

Economen rekenden in doorsnee op een daling van 1,5 procent. In mei nam de industriële productie nog met een bijgestelde 0,8 procent toe. Eerder werd voor die maand een stijging van 0,9 procent gemeld.

Eerder bleek al dat de industriële productie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone sterk was gedaald in juni. In Nederland was die maand sprake van een daling van de productie van 0,6 procent. De Franse productie van de industrie daalde op maandbasis met 2,3 procent. In Spanje en Italië was sprake van een geringe krimp van 0,2 procent.

In de gehele Europese Unie daalde de industriële productie met 1,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand, na een groei van 0,9 procent in mei.