Heijmans aan de slag voor Liander

ROSMALEN (AFN) - Heijmans gaat voor netbeheerder Liander ruim 1350 elektriciteitsstations in Noord-Holland en het noorden van Zuid-Holland moderniseren en onderhouden. Daarmee is voor de bouwonderneming een bedrag van ruim 61 miljoen euro gemoeid.

Naast Heijmans gaan ook Engie en Van den Heuvel aan de slag met in totaal 4500 zogeheten middenspanningsruimtes. Engie is verantwoordelijk voor units in Friesland, Flevoland en een klein deel van Gelderland. Van den Heuvel kreeg de werkzaamheden in Gelderland gegund. De totale contractwaarde bedraag 140 miljoen euro. De deals hebben een looptijd van 10 jaar.

Volgens Liander vraagt de overgang van fossiele naar duurzame energie veel van het elektriciteitsnet en groeit het takenpakket voor de netbeheerder. Mede door het tekort aan technisch personeel heeft Liander er voor gekozen een deel van de werkzaamheden uit te besteden. Vanaf oktober dit jaar zullen de aannemers de eerste werkzaamheden gaan uitvoeren.