Home Depot positiever over hele jaar

ATLANTA (AFN) - 's Werelds grootste doe-het-zelfketen Home Depot verhoogt zijn verwachtingen voor de omzetgroei en winst per aandeel in het gehele boekjaar, na recordresultaten in de afgelopen periode.

In het eind juli afgesloten tweede kwartaal ging de omzet met ruim 8 procent omhoog tot bijna 30,5 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst sprong met bijna een derde omhoog tot 3,5 miljard dollar. Home Depot profiteert van de sterke Amerikaanse huizenmarkt waardoor mensen meer klusjes in en om het huis doen. Volgens topman Craig Menear werden de eigen verwachtingen overtroffen met de prestaties, na een trage start van het jaar in het eerste kwartaal.

De Amerikaanse onderneming rekent nu voor het gehele boekjaar op een omzetgroei met circa 7 procent, van een eerder voorspelde 6,7 procent. Verder neemt de winst per aandeel sterker toe dan eerder voorzien.