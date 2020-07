'Lager begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.236

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. Beleggers nemen wat gas terug na de recente opmars en kijken onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De aandacht blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen rond het coronavirus. De Amerikaanse staat Californië kondigde aan nieuwe maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bedrijven als restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Café's in de staat met ruim 40 miljoen inwoners moeten helemaal dicht.

In Europa liet de Duitse regeringsleider Angela Merkel weten nog geen akkoord te verwachten over het geplande Europese coronaherstelfonds en de Europese begroting voor de komende jaren. De bondskanselier zei niet te kunnen garanderen dat de Europese leiders eind deze week een overeenkomst bereiken op een top in Brussel, gezien de verschillen.

GrandVision

Op het Damrak staat GrandVision in het nieuws. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish.

De Aziatische aandelenbeurzen deden dinsdag een stap terug. De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent lager onder aanvoering van de Japanse technologiebedrijven. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds ruim 2 procent in de min ondanks een onverwachte stijging van de Chinese export en import in juni.

Terrein

De Europese beurzen wonnen maandag terrein. De AEX-index eindigde 1,5 procent in de plus op 578,85 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 772,30 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,7 procent. Op Wall Street zag de Dow-Jonesindex een eerdere winst grotendeels verdampen en sloot een fractie hoger op 26.085,80 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 2,2 procent.

De euro was 1,1338 dollar waard tegenover 1,1359 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 39,31 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 42,01 dollar per vat.