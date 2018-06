Jumbo serieus over stap naar België

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: België

VEGHEL (AFN/BELGA) - Supermarktketen Jumbo is serieus over een entree op de Belgische markt. Het bedrijf heeft dat bevestigd nadat bleek dat het een Belgische dochteronderneming heeft opgericht. Dat is gedaan ,,ter voorbereiding op de uitbreiding van Jumbo naar België'', gaf de supermarktketen aan.

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste Jumbo-winkels in België open moeten gaan en hoeveel winkels Jumbo wil gaan openen bij onze zuiderburen. In januari zei financieel directeur Ton van Veen nog dat Jumbo niet van plan was al in 2018 de grens over te steken. Daarvoor gingen al langer geruchten dat Jumbo naar België keek.

Jumbo heeft in Nederland een kleine zeshonderd winkels. Na Albert Heijn is het de tweede speler in supermarktenland.