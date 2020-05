'Resultaten Sif zijn teleurstellend'

Gepubliceerd op | Views: 851

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van funderingsspecialist Sif voldeden niet aan de verwachtingen. Zo vielen het bedrijfsresultaat (ebitda) en de productie van het Roermondse bedrijf tegen, schrijven analisten van ING. Zij maken uit de update van Sif op dat 2020 een "verloren jaar" zal zijn, waarin de winstgevendheid niet in de buurt komt van die in de periode vlak voor en na de beursgang.

Het bedrijfsresultaat over de eerste drie maanden van 2020 kwam uit op 2,7 miljoen euro, terwijl volgens ING 10,8 miljoen euro werd verwacht. Voor heel het boekjaar verwacht Sif een bedrijfsresultaat dat min of meer gelijk is aan dat van vorig jaar, ver beneden de consensus onder analisten.

ING wijst erop dat de solvabiliteit en liquiditeit van Sif goed is, wat bemoedigend is te midden van de coronacrisis. Dat het bedrijf exclusieve gesprekken voert over een grote opdracht zorgt volgens de bank weliswaar voor een beter orderboek in 2021, maar daarmee wordt vooral de "enigszins ijdele hoop op betere dagen" levend gehouden.

ING geeft een hold-advies bij een koersdoel van 12 euro. Het aandeel Sif stond donderdag omstreeks 10.15 uur 1,2 procent lager op 9,05 euro.